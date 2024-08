Rebus Rabiot, dopo la Juve ancora in vacanza e senza squadra. Ma...

Rabiot, suggestione Inter

Non si fermano le voci che raccontano di una Inter ancora in corsa per Rabiot come sorpresa last minute per arricchire un organico già al top. Ma è proprio questo lo scoglio più grande: al netto delle partite sempre più numerose da disputare, in un centrocampo dove devono lottare per un posto giocatori come Barella, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Calhanoglu e Asllani l'inserimento di un peso da 90 come Rabiot oltre ad aggiungere valore tecnico potrebbe creare tensioni. Eppure Marotta resta vigile...