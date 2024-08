Monza, svanisce il sogno Szczesny? Fatta per il nuovo portiere

Quando si parla di mercato e c'è Galliani di mezzo, dare qualcosa per scontato è un rischio. Il dirigente del Monza negli anni ci ha abituati a colpi last minute, alcune volte anche "second". Ma ora l'amministratore delegato dei brianzoli, sembra aver trovato il portiere per la prossima stagione. Di chi si tratta? Di Stefano Turati, che arriverà in prestito secco dal Sassuolo. Pizzignacco contro l'Empoli ha mostrato sicurezza e allora la domanda sorge spontanea: niente più Szczesny (tra gli svincolati di lusso)?