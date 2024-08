Nico Gonzalez e Koopmeiners, la Juve 'spia' Fiorentina e Atalanta: le ultime

Lookman si riunisce al gruppo

Giovedì 22 agosto, Lookman si è unito al gruppo impegnato nella preparazione al prossimo impegno stagionale. Il nigeriano aveva rifiutato la convocazione per il Via del Mare per ragioni di mercato. Classe '97, l'attaccante eroe della finale di Europa League era infatti entrato nel mirino del Psg di Luis Enrique. Uno scenario che pare non avere molto altro da offrire, con Lookman che si è dunque nuovamente messo a disposizione del tecnico per la trasferta di Torino. La sua presenza (e permanenza) in gruppo, potrebbe così avere effetti non trascurabili sulla trattativa condotta dalla Juve per Nico Gonzalez, giocatore su cui la Dea stava puntando forte per sostituire Ademola. Ma con Lookman in campo, Percassi dovrebbe riunciare all'argentino, sgomberando così il campo in favore di Giuntoli. E c'è di più: con la permanenza di Lookman sarebbe più digeribile per l'ambiente nerazzurro la partenza di un solo big, ovvero Koopmeiners.