Dybala lascia Trigoria e la Roma: l'addio ai tifosi e la destinazione Al-Qadsiah

La risposta di Dybala all'offerta dell'Al-Qadsiah è arrivata nelle scorse ore ed è stata positiva: il calciatore riceverà 75 milioni di euro in tre anni, mentre alla Roma dovrebbe andare un indennizzo di circa 3 milioni di euro. Un altro talento è pronto a dire addio alla Serie A per trasferirsi in Arabia, dove troverà Cristiano Ronaldo e tanti altri. Ora l'argentino ha lasciato Trigoria, salutando per l'ultima volta prima la squadra e poi anche tutti i tifosi, concedendo le ultime foto. Adesso si attende solo la fumata bianca per ufficializzare il trasferimento.

Dybala lascia Trigoria e la Roma La Joya è pronta a sottoscrivere il ricco contratto con l'Al-Qadsiah, andando così a rimpolpare di tecnica il campionato saudita. I due club sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli, ma ormai l'argentino ha già le valigie pronte. Una perdita dura per Daniele De Rossi, che però ora inserirà Soulé ancora di più al centro del progetto. L'ex Juventus si era trasferito in giallorosso con la volontà di giocare insieme a Dybala.

Questo desiderio non sarà esaudito, ma avrà un compito ancora più importante, quello di sostituirlo. Dopo la buona stagione vissuta a Frosinone, è arrivato il momento di fare il salto di qualità e prendersi in mano anche una big come la Roma. E dovrà farlo in fretta, perché Paulo è pronto a volare in Saudi Pro League e non potrà più accompagnarlo per mano.

