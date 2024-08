Futuro Leao, Furlani non ha dubbi: "Non lascerà il Milan, è impossibile"

Il futuro di Rafa Leao sarà ancora a tinte rossonere. A confermare la permanenza al Milan del portoghese ci ha pensato l'amministratore delegato dei milanesi Giorgio Furlani in una recente intervista. Alla base di questa sottolineatura della dirigenza c'è il forte interesse del Barcellona, che è alla ricerca di un esterno da aggiungere alla rosa dopo la trattativa fallita per Nico Williams. Ai microfoni di El Chiringuito TV, l'ad imbeccato dal giornalista circa la possibile partenza dell'attacante direzione Spagna, ha risposto in maniera secca: "Non c'è nessuna possibilità. È impossibile. Non lascerà il club al 100%". Ha poi aggiunto: "Non chiederà di lasciare il club. Penso che il mio messaggio sia abbastanza chiaro".