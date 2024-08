Nico Gonzalez-Juve, Ferrari: “Al momento non ci sono le condizioni. Aspettiamo..."

FIRENZE - "Mancano 8 giorni e al momento non ci sono le condizioni per fare l'operazione. Mancano proprio le condizioni di base. Noi poi non abbiamo necessità di darlo via, siamo molto molto tranquilli e aspettiamo che ci siano le condizioni giuste". Sono le parole, ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Fiorentina-Puskas Akademia, valida per le qualificazioni di Conference League, del direttore generale della Viola Alessandro Ferrari in merito al possibile passaggio del fantasista argentino Nico Gonzalez alla Juventus, obiettivo dichiarato di mercato del club bianconero insieme all'atalantino Teun Koopmeiners.