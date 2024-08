Pedersen al Torino: è ufficiale. Prestito con obbligo di riscatto, i dettagli

TORINO - Rinforzo in difesa per il Torino : ufficiale l'arrivo di Marcus Holmgren Pedersen . Il giocatore classe 2000 ex Feyenoord ha firmato un contratto che lo legherà ai granata fino al 2027 con opzione per la stagione successiva. Perdersen arriva con la formula del prestito (un milione di euro) con il riscatto obbligatorio fissato a 3.5 milioni entro giugno del 2025. Vestrà la maglia numero 16

Pedersen, il comunicato del Torino

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Feyenoord Rotterdam, a titolo temporaneo con opzione e obbligo di acquisto a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marcus Holmgren Pedersen. Pedersen è nato a Hammerfest, in Norvegia, il 16 luglio 2000. E' cresciuto calcisticamente nei settori giovanili dell'Hammerfest e del Tromso, con cui ha esordito in prima squadra, a 17 anni, nel 2018, dapprima in Norgesmesterskapet Cup e successivamente in campionato. Nel 2020 si è trasferito al Molde, formazione con la quale ha debuttato anche in campo europeo disputando le qualificazioni alla Champions League e l'Europa League: in totale per lui 38 presenze, 3 gol e 6 assist. Nella stagione 2021-'22 ha lasciato la sua terra natale per andare a giocare nel Feyenoord: con gli olandesi due stagioni in cui ha collezionato 88 partite, impreziosite da un gol e 7 assist, e conquistato il titolo di Campione d'Olanda nel 2023. Lo scorso anno l'approdo in Italia, al Sassuolo, con cui ha disputato 30 gare. Per lui anche 23 partite con la nazionale norvegese. Tutto il Torino Football Club accoglie Marcus Pedersen con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!"