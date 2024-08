Torino, flop Sazonov: il georgiano è in bilico, adesso si valutano le offerte

TORINO - Questo smantellamento del Torino, al buio, senza progettualità, senza ambizioni se non quelle dettate innanzi tutto o soprattutto dal portafoglio, può continuare. Da anni non ci era mai parsa così debole, questa squadra. Oggi come oggi, se mai venisse un raffreddore a Zapata, l’unico vero obiettivo realistico sarebbe una faticosissima lotta per non retrocedere. Poi, certo, ci sono i miracoli. Il Torino aveva due vere colonne, due soltanto, oltre al colombiano. I due giovani più bravi, gli unici giocatori italiani del Torino convocati agli Europei, due stelle, due pilastri. Buongiorno era il leader non solo della difesa (l’arma migliore in particolare dell’ultimo anno di Juric), ma era un punto di riferimento anche nello spogliatoio, nonché sotto il profilo ambientale. E Bellanova, nella scorsa stagione, era risultato il miglior produttore di gioco offensivo, con le sue sgroppate sulla destra: palla a Raoul, e poi speriamo in un bel dribbling, in una fuga sulla fascia e in un cross perfetto per Zapata. Bellanova aveva sfornato ben 7 assist-gol e una rete, nello scorso campionato, rilucendo per la sua vocazione offensiva. Ecco: via uno, via l’altro. E via anche Rodriguez, altro titolarissimo lì dietro, in scadenza come Djidji. E il ritorno di Schuurs è un punto di domanda appeso tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.