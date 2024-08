Koopmeiners all'Atalanta: i patti vanno rispettati. Solo Juve fino alla fine

Va bene che il ‘physique du rôle’ non gli manca. Ma Teun Koopmeiners sta veramente vivendo e interpretando il ruolo del duro, dal carattere di ferro, pronto a non arretrare nemmeno di un metro quando si scende in battaglia. La novità è che questa volta in battaglia ha avversari particolari: non centrocampisti o difensori, bensì l’Atalanta stessa. Ormai dall’inizio della seconda settimana di agosto, quindi prima della sfida di Supercoppa contro il Real Madrid, l’olandese ha deciso di rompere in maniera netta con il club orobico perché non ha più intenzione di restare a Bergamo. Koop vuole che la Dea dia corso all’impegno preso la scorsa estate quando il calciatore decise di prolungare con i nerazzurri a fronte della promessa di essere venduto un anno dopo, ovvero in questa sessione, qualora fosse pervenuta per lui una richiesta congrua da parte di un club top. Situazione che si è concretizzata con la Juventus, decisa più che mai a regalare a Thiago Motta il tuttocampista ritenuto dal dt Giuntoli e dall’allenatore italobrasiliano ideale per esaltare il nuovo gioco bianconero.