Nico Gonzalez, aria di Juve: separato in casa Fiorentina, le cifre e la data

Prima di tutto Nico Gonzalez . Questa la cronologia attesa in casa Juventus per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Thiago Motta. Prima l’acquisto di Nico Gonzalez, poi quello di Teun Koopmeiners e infine il prestito di un altro attaccante esterno. Se non ci saranno intoppi, eccolo lo schedule per i prossimi ingressi alla Continassa. Una cosa però pare certa: occorre avere ancora un po’ di pazienza. Con la Fiorentina che ieri ha disputato l’andata dello spareggio di Conference League e domenica sarà impegnata ancora al Franchi in campionato col Venezia, si può ipotizzare la chiusura della trattativa per martedì, visto che il dt Giuntoli , lunedì sarà a Verona con la Juventus per il posticipo serale della seconda giornata di campionato per il confronto dei torinesi con i sorprendenti veronesi, capaci di strapazzare il Napoli di Conte per 3-0. Tra oggi e domani, però, le parti torneranno a sentirsi per avvicinare il cosiddetto punto di caduta, ovvero quello capace di mettere d’accordo la Fiorentina e la Juventus.

L'accordo tra Juve e Fiorentina. E Kostic...

Il club di Commisso prese tre stagioni fa l’argentino per quasi 28 milioni di euro. Questa volta Nico varrà di più: possibile intesa tra toscani e piemontesi a 32 milioni più 5 di bonus. Ma non finisce qui. Non nel senso che la Juventus sborserà altri soldi. Molto probabile infatti che le due società riescano contestualmente a trovare un accordo anche per il passaggio del terzino Filip Kostic in riva all’Arno per una valore che dovrebbe aggirarsi intorno ai sei milioni. E Arthur? Il regista brasiliano tornerebbe volentieri a Firenze dopo il prestito virtuoso dello scorso anno: l’ostacolo resta l’ingaggio proibitivo da 6 milioni. La Juve dunque attende soluzioni alternative, che non prevedano il contributo anche se parziale al salario del centrocampista per cui per il momento aspetta che l’interesse mostrato da un paio di club della Premier League possa trasformarsi in qualcosa di più concreto.

Intanto prosegue la vita da “separato in casa” di Nico Gonzalez che, come ha spiegato lo stesso tecnico Palladino alla vigilia del match di ieri con gli ungheresi della Puskas Akademia, «Adesso c’è in ballo una situazione tra lui e il club legata al mercato». Sarebbe sorprendente vedere Gonzalez nella lista dei convocati per la sfida con il Venezia. Al momento l’attaccante esterno sudamericano è dunque fuori dai giochi e potrebbe rientrarci la prossima settimana, ma per quelli bianconeri. Thiago Motta lo considera utile non soltanto per rendere effervescente l’attacco sulla fascia ma anche per poterlo utilizzare, alla bisogna, anche da falso nueve come, in parte, faceva Zirkzee nel Bologna, seppur con caratteristiche e qualità non esattamente sovrapponibili.