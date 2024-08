Kostic, la Fiorentina si avvicina: l'offerta viola e le richieste dell'esterno

Mancano pochissimi giorni alla chiusura del calciomercato estivo, esattamente sette giorni (30 agosto) per chiudere le varie trattative e sistemare le rispettive rose. Per questosono al lavoro per una maxi operazione: Nico Gonzalez in bianconero con Kostic e magari Arthur in viola . Trattative di per sé slegate che le due società stanno cercando di portare avanti parallelamente. I bianconeri vogliono regalare al'esterno argentino, un rinforzo importante per qualità e per conoscenza della Serie A, in più è funzionale al gioco del tecnico. Mentre allo stesso tempo vogliono piazzare gli esuberi che non rientrano nel progetto dell'italo-brasiliano.