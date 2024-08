Conceicao-Juve, il Porto non lo convoca e l'allenatore svela: "Sapete che..."

Le parole di Vitor Bruno, allenatore del Porto

“Francisco ha una storia recente di infortuni. Se non sbaglio, ha trascorso 17 giorni di lavoro con il reparto medico. Ha trascorso solo cinque giorni di lavoro con il gruppo. Ho ritenuto che non ci fossero ancora le condizioni ideali per Francisco. Per quanto riguarda la Juventus, sapete che il mercato è molto attivo in questa fase. Ci sono richieste di informazioni, potrebbe essere una strada per lui, o forse no...". Aggiungendo poi che su di lui c'è l'interesse di diversi grandi squadre d'Europa, ma i bianconeri sembrano essere in vantaggio sulla concorrenza.