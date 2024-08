Cataldi per il centrocampo del Torino: la mossa dell'agente e le condizioni

Effetto domino. L’ultima settimana di mercato potrebbe regalare al Torino una sorta di in&out con protagonista Danilo Cataldi . Il regista laziale è stato proposto e in casa granata ci stanno pensando. Il classe 1994 infonderebbe qualità e geometrie alla mediana della squadra di Vanoli. Un affare che può prendere quota soltanto in caso di partenza di uno degli attuali centrocampisti della rosa. Due i possibili indiziati a lasciare il club last minute: il primo rimane Ivan Ilic, che un mese fa era sostanzialmente stato ceduto allo Zenit per una cifra complessiva attorno ai 25 milioni. Un affare saltato alle firme a causa delle elevate richieste degli agenti del serbo tra stipendio e commissioni e per problemi di strategia all’interno della dirigenza russa. Dovesse arrivare di nuovo un’offerta importante, nell’ordine dei 20 milioni, potrebbe partire. Occhio al Marsiglia, che nei giorni scorsi aveva sondato il terreno e potrebbe tornare alla carica.

Tameze fa i bagagli?

L’altro che potrebbe fare i bagagli è Adrian Tameze, che tra l’altro - come svelato da Tuttosport due settimane fa - ha appena cambiato agente, affidandosi ad Andrea Cattoli. Una mossa che fatta in piena sessione estiva di mercato rappresenta più di un indizio sulla volontà del franco-camerunene di guardarsi intorno. Lo stesso Toro - dinanzi a una proposta interessante - non considera incedibile l’ex Verona, che con l’addio di Juric è scivolato indietro nelle gerarchie. Da titolare a riserva il passo è stato breve per il classe 1994, che ha mercato in Turchia (il Besiktas ha chiesto informazioni) e Arabia Saudita. Due leghe dove la possibilità di acquistare calciatori termina rispettivamente il 13 settembre e il 6 ottobre. Della serie: c’è ancora parecchio tempo. Ovviamente il Toro però non può farsi cogliere impreparato e per questo motivo sta già studiando le possibili alternative. E Cataldi (sondato pure da Como e Cagliari) rappresenta una soluzione interessante, appunto.

Cataldi si guarda intorno

Qualcosa si è rotto tra il calciatore e l’ambiente laziale negli ultimi mesi. Da Capitan Futuro a esubero: potremmo riassumere così la sua parabola, visto che la fascia di capitano, dopo l’addio di Immobile, è finita per volontà del presidente Lotito sul braccio di Zaccagni invece che su quello del giocatore con maggior militanza nella squadra. Una delusione fortissima per Cataldi, alla quale va sommata la scarsa considerazione di Baroni, che l’ha relegato a sesta scelta in mezzo al campo. L’arrivo di un altro elemento per la mediana (Folorunsho del Napoli) avrebbe l’effetto di spingerlo via da Formello. E così Cataldi per la prima volta ha iniziato a guardarsi intorno. Il contratto con la Lazio scade nel 2027 (guadagna 1,5 milioni a stagione), anche se i biancocelesti sembrano aperti a cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto.