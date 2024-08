Milan, il futuro di Adli e Bennacer e i riflettori sulla punta

MILANO - Con la cessione di Pobega al Bologna, in prestito con diritto di riscatto, il Milan si approccia all’ultima settimana di calciomercato con il cancello di Milanello ancora aperto, sia in entrata sia in uscita come spiegato da Fonseca: "Fino adesso la società ha fatto un ottimo lavoro con i giocatori arrivati; onestamente penso che per una squadra come il Milan il mercato non sia mai chiuso, ci sono sempre opportunità per migliorare". Adli non è partito per Parma ieri e questa sua seconda non convocazione è dettata da meri motivi di mercato. Il club è stato onesto con il giocatore, comunicandogli la possibilità di cercarsi una nuova squadra e l’entourage dell’ex Bordeaux è al lavoro tra Spagna, Francia e Inghilterra per trovare un’offerta che soddisfi il calciatore e il club.