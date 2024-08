Inter, Palacios "alla Bisseck". Ora via Salcedo e Correa: la situazione

MILANO - Tomas Palacios attende solo il via libera finale . Ma ormai il suo approdo all’Inter, salvo clamorosi imprevisti, non è in discussione. I nerazzurri hanno trovato l’accordo con l’Independiente Rivadavia per l’acquisto a titolo definitivo del mancino classe 2003 su una base da 6.5 milioni più bonus – alcuni semplici da raggiungere, altri difficili – sino ad un massimo totale di 11 milioni. Intesa totale anche sull’ingaggio del difensore, col ragazzo che guadagnerà poco più di mezzo milione a stagione e firmerà un quinquiennale.

Palacios vede Milano

Restano da sistemare solo alcuni dettagli tra il club di Mendoza e il Talleres, che formalmente detiene ancora la proprietà del cartellino. Stabilita nero su bianco la percentuale da spartirsi tra i due club, il via alle pratiche burocratiche, con Palacios che verrà prima riscattato dall’Independiente Rivadavia e poi potrà essere ceduto all’Inter. Il calciatore, che potrebbe vestire la maglia numero 42 e che arriva con la nomea di acquisto alla Bisseck, è stato consigliato da Marcelo Simonian, agente del tedesco e intermediario nella trattativa per il giovane mancino. L’arrivo a Milano di Palacios avverrà la prossima settimana, probabilmente nei primi giorni successivi al weekend. Adesso i vertici nerazzurri lavoreranno per sistemare gli ultimi esuberi: Fontanarosa (il primo ieri ad arrivare a San Siro per la rifinitura) verrà girato in prestito alla Reggiana, mentre si cercheranno acquirenti last minute per Salcedo (che ieri ha raggiunto il Meazza a piedi) e Correa. Ufficiale la cessione di Satriano al Lens.