Iling Junior e non solo: tris Bologna. Udinese su Casadei, Parma su Leoni

BOLOGNA - Prende forma il Bologna targato Champions e lo fa piazzando un triplo. Ieri visite mediche per il centrocampista Tommaso Pobega prelevato in prestito con diritto di riscatto (12 milioni) dal Milan. Fatta anche per Samuel Iling Junior . Il britannico ex Juventus era stato acquistato questa estate a titolo definitivo dall' Aston Villa (14 milioni + 3 di bonus ai bianconeri nell'operazione Douglas Luiz ) e adesso i Villains hanno deciso di rimandarlo in Serie A con la formula del prestito secco ai rossoblù. In Emilia arriva anche l’attaccante Benjamin Dominguez dal Gimnasia La Plata per 4,5 milioni più il 20% sulla futura vendita. Il gioiellino argentino classe 2003 firmerà un quinquennale ed è atteso in città nel fine settimana: prenderà il posto dell’infortunato Cambiaghi che dovrà stare fermo 6 mesi. In difesa piacciono Alexsandro (Lille) e Sangantè (Le Havre).

Udinese su Casadei, Lazio su Folorunsho

Passi avanti del Cagliari per il centrocampista Gianluca Gaetano: offerti 6 milioni al Napoli per sbloccare il ritorno del classe 2000, per il quale è pronto un contratto fino al 2028. I sardi per la porta tengono sempre viva la pista Silvestri (Udinese) e proseguono i contatti col Sassuolo per chiudere una maxi-operazione: Lapadula e Makoumbou in Emilia; mentre Thorstvedt farebbe il percorso inverso approdando alla corte di Nicola.

La Lazio prepara l’affondo per Folorunsho, cercato anche dal Rennes ma al momento il centrocampista ha dato la priorità ai biancocelesti. In uscita invece Pedro che non rientra nei piani di Baroni e rischia di finire fuori lista qualora dovesse restare. Ufficiale l’approdo di Sava (Cluj) all’Udinese (contratto fino al 2029): i friulani pensano a Casadei (Chelsea) e hanno ricevuto un’offerta da 18 milioni (bonus compresi) dal Porto per Nehuen Perez.