Conceicao, Gonzalez, Kostic, Sancho: dentro e fuori Juve, corse contro il tempo

Allo stato dell’arte, fotografato nella tarda serata di ieri, in due si stanno giocando il primato di chi sarà il primo nuovo attaccante esterno a vestire la maglia della Juventus: Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao. Non è il caso, poi, di azzardare ipotesi e ci limitiamo a spiegare il perché di questa affermazione cominciando a descrivere la situazione del giovane portoghese figlio d’arte. Intanto il ragazzo non è stato convocato per la gara contro il Rio Ave e il tecnico del Porto, Vitor Bruno, ha aperto concretamente alla possibilità di una cessione: «Francisco ha una storia recente di infortuni. Se non sbaglio, ha trascorso 17 giorni di lavoro con il reparto medico. Ha trascorso solo cinque giorni di lavoro con il gruppo. Ho ritenuto che non ci fossero ancora le condizioni ideali per Francisco. Per quanto riguarda la Juventus, sapete che il mercato è molto attivo in questa fase. Ci sono richieste di informazioni, potrebbe essere una strada per lui, o forse no.... Il mercato aperto? È quello che avete visto. Questa fase è sempre difficile. Per quanto riguarda questo problema e la questione mentale, bisogna sempre fare attenzione a come reagiscono a certe notizie, la verità è che viviamo in una società con molta instabilità».