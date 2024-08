Roma, non solo Dybala: rilancio Danso e clamoroso scambio con il Napoli

Lo scambio con il Napoli prende piede

L'austriaco ha già dato il suo ok per il trasferimento nella Capitale, adesso la Roma deve convincere il Lens con una proposta superiore ai 20 milioni, così da sbloccare la trattativa entro la fine del weekend. L'altra necessità è quella del terzino destro, ma al momento a Trigoria non sembra un tema caldo dopo lo stallo della trattativa per Assignon e lo scarso gradimento per Abdulhamid. Intanto Ghisolfi è al lavoro per un possibile scambio con il Napoli tra Ngonge e Zalewski a titolo definitivo con un conguaglio in favore del club azzurro. L’interesse dei giallorossi evidentemente non era legato alla partenza della Joya. De Rossi pare apprezzare molto l’ex Verona, ai margini delle gerarchie di Conte, che al contrario non disdegnerebbe l’inserimento dell’esterno polacco né quello di Edoardo Bove, in uscita dalla Roma e favorevole alla possibilità azzurra nel caso in cui nasca una trattativa parallela. Dybala intanto si gode la difficile decisione presa, è tornato ad allenarsi a Trigoria, risollevato dopo giorni di intense riflessioni su cui ha inciso molto il parere della moglie Oriana. Celebrata fino a tarda notte giovedì all’esterno della loro abitazione, che ha visto radunarsi decine di tifosi festanti poche ore dopo la scelta di restare in Italia. «Ti capiamo, Paulo. Roma è Roma», è il particolare messaggio che gli ha dedicato il Comune capitolino. L’ultimo atto di una città che, in tutti i suoi strati, dimostra ancora una volta di vivere il calcio in maniera diversa.