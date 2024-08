Sancho spedito in tribuna, Ten Hag getta il velo: la dichiarazione pre partita

"È la squadra a prevalere su tutto e questo sarà sempre più importante di un singolo individuo” - h a spiegato Ten Hag nella conferenza stampa alla vigilia del match di Premier contro il Brighton . E l'allenatore del Manchester United lo ha dimostrato con una scelta dura: il tecnico ha mandato in tribuna Sancho per il lunch match contro l'ex squadra di De Zerbi.

Ten Hag esclude Sancho: le motivazioni

La telenovela Sancho sembra non finire e una serie di colpi di scena stanno movimentando il copione intorno al calciatore. "Jadon è qui, ma abbiamo avuto qualche problema. Ho dovuto fare una scelta, deve lottare per la sua posizione. Abbiamo bisogno di alternative in ogni ruolo, sarà una stagione lunghissima" - ha dichiarato Ten Hag nel pre partita in vista della sfida contro il Brighton. L’ipotesi di un altro prestito, dopo quello dello scorso anno al Dortmund, è dunque concreta. Giuntoli sta trattando per portarlo alla Juventus con la necessità, però, di trovare la quadra sull’ingaggio monstre che percepisce il ragazzo: una decina di milioni netti tra fisso e bonus. Intanto i bianconeri stanno studiando anche altre soluzioni per le ali offensive, ma l'inglese è un'occasione d'oro e in Serie A potrebbe fare la differenza.

Sancho-United, non si vede la luce

L’esterno inglese finora ha giocato solo 7’ nel Community Shield contro il Manchester City, nel quale tra l’altro ha sbagliato un calcio di rigore. In Premier League non ha disputato neanche un minuto nel match d'esordio stagionale contro il Fulham, vinto grazie al gol nel finale del neo acquisto Zirkzee. Tra Sancho e lo United per ora non c'è alcun spiraglio di luce. Andrà a trovarla altrove?