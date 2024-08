Nico Gonzalez alla Juve, tutto pronto: le cifre dell'accordo con la Fiorentina

Dopo un lungo tira e molla, Juventus e Fiorentina sarebbero a un passo dall'accordo per il passaggio in bianconero di Nico Gonzalez . Una trattativa estenuante, che si protrae da quasi un mese , con il calciatore - escluso dalla lista dei convocati del tecnico viola Raffaele Palladino per la prima giornata di campionato proprio per questioni legate al mercato - che ha fatto sapere da tempo alla società la propria intenzione di proseguire la propria carriera a Torino , meta preferita all'Atalanta, altro club che si era fatto avanti per l'acquisto del suo cartellino.

Juve-Nico Gonzalez, le cifre

Soltanto due giorni fa il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, nel pre-partita del match con la Puskas Akademia valido per l'andata dei play-off di Conference League, aveva affermato ai microfoni di Dazn che il club non aveva alcuna necessità di vendere il calciatore e che, fino a quel momento, non sussistevano le condizioni per una fumata bianca che, invece, potrebbe essere arrivata proprio in questi attimi. Il rilancio della Juventus - 32 milioni più di 5 di bonus e 3,6 l'anno fino al 2029 per Nico Gonzalez - avrebbe convinto il club di Rocco Commisso, che ne chiedeva 40 cash. Da capire se, seppur con operazioni slegate, possano rientrare i cartellini di Arthur e Kostic, oggetto dell'interesse della Viola.

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo Fantacalcio® di Tuttosport, scopri come funziona e iscriviti subito