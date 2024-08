Koopmeiners-Juve, convocati Atalanta per il Torino: la scelta di Gasperini

Resta sempre un grande punto interrogativo il futuro di Teun Koopmeiners. Se è vero che la Juve ha chiuso per Nico Gonzalez prima e per Francisco Conceicao poi, resta vivo l'interesse per il centrocampista olandese. Intanto arrivano indicazioni importanti da parte dell'Atalanta in vista del match di domani contro il Torino: Gian Piero Gasperini, infatti, ha deciso di non convocare Koopmeiners neanche per la seconda giornata di campionato, in attesa di sviluppi definitivi sul suo futuro.