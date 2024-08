Toro, per Cuesta Vagnati vuole lo sconto. E si cerca un altro centrale

Van Den Bosch e Hranac, la situazione aggiornata

Per il ruolo di terzo di destra di difesa resta viva anche la trattativa per un altro protagonista del campionato belga: Zeno Van Den Bosch. Il centrale dall’Anversa costa un po’ meno rispetto a Cuesta, tra i 6 e i 7 milioni, ma anche in questo caso l’accordo è ancora da trovare (sia con il club che con lo stesso calciatore), senza considerare alcuni dubbi di natura tecnica che stanno inducendo il Torino a cercare di abbassare il prezzo del cartellino. Anche nel caso di Van Den Bosch, le parti si raggiorneranno nei prossimi giorni. Nel frattempo, sta per sfumare definitivamente un altro obiettivo per la difesa: Robin Hranac. La trattativa con il Viktoria Plzen si era incagliata, neanche a dirlo, per via delle richieste economiche del club ceco ritenute troppo alte. Si sono inserite nell’affare prima l‘Hibernian e poi l’Hoffenheim, e ora i tedeschi sono a un passo dal chiudere l’accordo. Per quel che riguarda il centrale mancino, invece, da registrare nuovi contatti con l’entourage di Albian Hajdari. La trattativa per il difensore svizzero, che dovrebbe sostituire il connazionale Ricardo Rodriguez, non è mai stata abbandonata anche se era stata messa in stand-by dopo il gioco al rialzo sul prezzo del Lugano. Vagnati in queste settimane ha continuato a seguirlo e sta valutando se presentare una nuova offerta ufficiale.