Koopmeiners e Sancho, Giuntoli continua a cucinare la sua nuova Juve

TORINO - Dopo l’ambo sulle fasce, Cristiano Giuntoli controlla la sua giocata per verificare se sulla ruota di Torino, o meglio della Juventus, stia per uscire il terno secco. Non soltanto Nico Gonzalez e Conceiçao, il direttore tecnico bianconero punta all’ingresso nella rosa juventina anche di Sancho, l’attaccante esterno del Manchester United capace di rompere gli equilibri da solo con le sue giocate tutte dribbling e accelerazioni. Non serve essere degli accaniti giocatori del lotto per sapere che azzeccare il terno è operazione assai rara e complicata. E lo stesso si può dire per ciò che dovrebbe accadere sull’asse Manchester-Torino. Ma si sa, solo chi osa può sperare di essere premiato dalla fortuna. E il dirigente juventino in questi ultimissimi giorni ha osato eccome, rendendo sempre più fitti i contatti con i colleghi inglesi per verificare le condizioni del possibile “magheggio”, nel senso buono del termine sia chiaro. Ma del resto riuscire ad avere un giocatore che vale 30 milioni in prestito puro, pagandogli meno della metà dell’ingaggio (il suo salario ammonta a 10 milioni di euro netti), se non è un colpo di magia poco ci manca.