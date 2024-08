Conceiçao, non è solo un prestito: la clausola e l'intesa Juve-Porto

In giornata Conceiçao planerà su Torino. E, meglio specificare subito, si tratta di Francisco, ennesimo figlio d’arte di una Juventus che – attualmente – in organico presenta anche Chiesa, Weah e Thuram in versione Junior. Meglio specificare perché, in realtà, papà Sergio nel capoluogo sabaudo ha lasciato più d’un brutto ricordo in carriera: dal gol decisivo nella Supercoppa Italiana del 1998, con la maglia della Lazio, alla cocente eliminazione ai danni della Juventus negli ottavi di finale della Champions del 2021, sulla panchina del Porto. E proprio dai Dragoes, che lo stesso Sergio ha guidato fino a poche settimane fa, arriva ora in bianconero il baby Francisco, classe 2002. Il colpo per rinforzare le corsie esterne di Thiago Motta, fino a ieri pomeriggio reparto ai minimi termini a livello numerico, era nell’aria già da qualche settimana. Ma soltanto nelle ultime ore si è arrivati a dama con la formula dell’operazione, dopo che il club di André Villas-Boas aveva rispedito al mittente, leggi alla voce Cristiano Giuntoli, una proposta di prestito con semplice diritto di riscatto.