Inter, doppio colpo: Palacios a Milano e nuovo sponsor, c'entrano le criptovalute

L’ Inter ha virtualmente chiuso il suo quarto e probabilmente ultimo acquisto dell'estate 2024 dopo Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez: questa mattina alle 9.30 è sbarcato a Malpensa il 21enne mancino Tomas Palacios . Il difensore argentino ieri intorno alle 15 italiane è partito insieme al suo agente Francisco Hernandez da Buenos Aires direzione Madrid, dove ha fatto scalo prima di prendere il secondo volo per Milano. Oggi quindi l’arrivo in città, domani mattina le visite mediche fra l'Humanitas di Rozzano e il Coni, quindi la firma sul contratto di cinque anni con un ingaggio di poco superiore al mezzo milione in sede. Palacios ha ricevuto il via libera a partire dopo che i due club che detenevano il suo cartellino - Talleres e Independiente Rivadavia - hanno definito fra di loro gli ultimi dettagli del trasferimento.

I dettagli dell'accordo

L’Inter aveva trovato l’accordo con i dirigenti dell’Indipendiente a metà settimana: 6.5 milioni di base più bonus per arrivare a un massimo di 11. Palacios, come richiesto da tempo da Inzaghi, sarà il vice-Bastoni, anche se ovviamente avrà bisogno di tempo per inserirsi nei meccanismi del gioco nerazzurro e conoscere le richieste tattiche del tecnico. Il suo è un acquisto in prospettiva, in stile Bisseck, caldeggiato dalla proprietà Oaktree che ha indicato alla dirigenza di puntare su elementi giovani e di talento. A questo punto il mercato nerazzurro va considerato terminato in entrata. L'ultima settimana servirà a Marotta, Ausilio e Baccin per cedere gli ultimi giocatori, ovvero il difensore Fontanarosa (andrà in prestito alla Reggiana) e l'attaccante Salcedo. Da capire il futuro di Correa: l'Inter confida di trovare una soluzione in uscita però non è da escludere che l'argentino possa rimanere fino a gennaio come quinta punta.

Inter, ecco il nuovo sponsor

Intanto il club ha completato anche il quadro degli sponsor che si vedranno sulla maglia di gioco per la stagione corrente. Dopo il main sponsor Betsson Sport e quello sul retro, U-Power, ieri è stato annunciato l’accordo con Gate.io, uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, per la manica. Il logo del nuovo partner è apparso ieri sera sui led a bordocampo durante Inter-Lecce e farà il suo esordio sulle maglie da gioco venerdì prossimo in occasione della sfida casalinga contro l’Atalanta. Gate.io sarà anche sulle casacche di Inter Woman e delle squadre Under 20 del club nerazzurro.