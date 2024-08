Miretti al Genoa, ora è anche ufficiale: il comunicato Juve

E' ufficiale: Fabio Miretti giocherà la stagione in corso con la maglia del Genoa , accolto a braccia aperte da Alberto Gilardino . La trattativa è stata appena ufficializzata dalla Juventus con un comunicato sul proprio sito web. L'azzurro passa al Genoa a titolo temporaneo con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2025. Il centrocampista di Pinerolo, nella scorsa stagione, ha collezionato 27 presenze in totale condite da due reti, di cui una in Coppa Italia.

Una carriera in bianconero

Miretti ha iniziato a giocare con la casacca della Juve già dall'età di 8 anni, partendo dalle categorie inferiori fino ad esplodere con l’Under 17 nella stagione 2019/2020 (15 gol in 17 presenze) per poi arrivare fino alla Next Gen della quale ha indossato anche la fascia da capitano. Nel 2021 è arrivato prima l'esordio in Champions League e dopo anche quello in Serie A: con la prima squadra ha collezionato 75 presenze totali e realizzato 2 gol, il primo la scorsa stagione contro la Fiorentina decisivo per la vittoria bianconera.