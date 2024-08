Perrone, dal City al Como: "Passo importante per la mia carriera"

Il Como ha ufficializzato l'ingaggio di Máximo Perrone. Il centrocampista si unirà al club lariano in prestito dal Manchester City dopo un'eccellente precampionato. Arriva in Italia con la formula del prestito di un anno con opzione per un eventuale prolungamento. Il calciatore milita già nelle giovanili della nazionale argentina giocando con la nazionale Under 16 e a gennaio 2024 ha preso parte alla Coppa America under 20 in Colombia. Nella conferenza stampa che precede la partita tra Como e Cagliari, Cesc Fàbregas ha parlato così del ragazzo sudamericano: "È emozionante avere un giocatore così versatile come Perrone. Le sue recenti prestazioni in precampionato hanno dimostrato il suo gioco di collegamento e la sua creatività a centrocampo".