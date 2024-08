Nico Gonzalez ufficiale: "Un nuovo talento per la Juve", cifre e dettagli

"Sono molto contento di indossare questa maglia. Era un sogno per me e la mia famiglia quindi sono molto felice. Non posso dire altro. Questa giornata è stata un casino, sono andato di qua e di là, ma mi piace." - le primissime parole del nuovo acquisto bianconero.

Sui suoi punti di forza Nico ha le idee chiare: "Uno quando è giovane inizia a pensare in grande e arrivare oggi in questo club per me è tutto. Ora voglio solo andare in campo e giocare con la squadra. Dribbling, calciare in porta, sono questi i miei punti di forza. Ho una cosa, sono troppo forte di testa e ho un buon tempo. Vediamo se riesco a fare qualche gol di testa.

Sono venuto qui a vincere, non esiste altro. Vincere o vincere. Farò tutto il possibile per vincere ogni partita."

Alla Juve ritroverà Dusan: "Io e Vlahovic ci conosciamo ma non abbiamo parlato perché non volevo mettere in difficoltà nessuno. Ho aspettato il momento giusto per vederci infatti non vedo l’ora di incontrarlo nello spogliatoio." E infine la promessa ai suoi nuovi tifosi: "Darò il 100% in ogni partita. Un abbraccio grande e uno alla fine."