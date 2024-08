Cuadrado ancora nerazzurro: clamorosa idea per restare in Serie A

L’Atalanta pesca a piene mani dal bacino degli svincolati: presi il portiere Rui Patricio (annuale con opzione) e l’esterno Juan Cuadrado (annuale). Dopo Bellanova ecco il jolly per la fascia destra per rimpolpare la panchina: l'ex Juve e Inter vuole restare in Italia a costo anche di guadagnare molto meno rispetto a quanto gli hanno proposto varie società turche e arabe. Da un laterale destro all’altro: la Roma ingaggia Abdulhamid dall’Al-Hilal (sarà il primo giocatore saudita nella storia della Serie A) e stringe per Danso: offerti 23 milioni (prestito con obbligo) al Lens, col centrale che spinge per volare nella Capitale e ha già detto sì ai giallorossi per un quinquennale da 1,8 milioni a stagione. In uscita Abraham (può andare al West Ham) e Zalewski (il Psv ha offerto 9 milioni, ma l’esterno non sembra convinto). Scatenato il Napoli che dopo Lukaku (atteso domani per le visite mediche) vuole portare in Italia dalla Premier League anche McTominay (operazione dal 30 milioni col Manchester United, contratto quadriennale per il centrocampista) e Gilmour (accordo fino al 2029 da 1,8 milioni annui, si attende il via libera del Brighton all’offerta da 15 milioni più 2 di bonus).