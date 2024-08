Kostic alla Fiorentina, ci siamo: la formula e quanto guadagna la Juve

Filip Kostic e la Juventus sono pronti a separarsi. L'esterno serbo non rientra nei piani di Thiago Motta , e il suo passaggio alla Fiorentina è ormai cosa fatta. Dopo che Nico Gonzalez ha percorso la strada da Firenze a Torino , ecco che Kostic è pronto a intraprendere la strada inversa. Dopo due stagioni in bianconero, dunque, il classe 1992 è pronto per una nuova esperienza.

Juve, Kostic alla Fiorentina: i dettagli

Kostic è dunque pronto ad approdare alla corte di mister Raffaele Palladino. La formula dell'operazione è un prestito con opzione di acquisto, che al raggiungimento di determinate condizioni (semplici) diventerebbe obbligo. Un'operazione, quella con la Fiorentina, che potrebbe dunque portare nelle casse della Juve una cifra intorno ai 7 milioni di euro.

Prosegue dunque la rivoluzione in casa bianconera. Il mercato in entrata, dopo le chiusure degli affari per Nico Gonzalez e Francisco Conceicao (con quest'ultimo che in nottata è atterrato a Torino e che di buon'ora si è presentato al JMedical), potrebbe regalare ancora dei colpi. Cristiano Giuntoli è al lavoro sulle piste Koopmeiners e Sancho.