Chiesa è del Barcellona, addio Juve: armadietto svuotato! Le cifre dell'affare

Chiesa, niente Inter

Niente Inter, dunque. Non è un mistero che i nerazzurri - in caso di permanenza dell’esterno alla Continassa al termine di questa sessione di mercato - avesse in programma un tentativo per accaparrarselo da svincolato per l’estate 2025. Pure Milan e Napoli ci avevano fatto un pensierino per l’immediato, senza però affondare il colpo, a differenza della Roma che a inizio luglio era pronta a mettere sul piatto 18-20 milioni per portare Chiesa in giallorosso. Niente da fare. La destinazione capitolina non ha mai convinto il giocatore, che ha preferito temporeggiare in attesa di una squadra di livello internazionale che facesse la Champions League: il Barcellona, appunto.