Osimhen, addio Napoli? Calenda duro: "Non è un pacco da spedire"

"Osimhen non è un pacco da spedire lontano...". Roberto Calenda, agente di Victor, ha pubblicato un messaggio su X per tutelare il suo assistito dopo le ultime voci sul suo futuro. Dall'Arabia Saudita al Psg fino al Chelsea, il nigeriano è stato accostato a diversi club in queste settimane ma il procuratore non ci sta e ha chiesto rispetto. "... per far spazio a nuovi profeti" ha aggiunto per completare la frase, facendo riferimento all'imminente arrivo di Romelu Lukaku, con cui il Napoli ha l'accordo col Chelsea per il trasferimento a titolo definitivo ma non sui diritti d'immagine. Ultimi giorni di mercato, perché venerdì 30 agosto si chiude, e la telenovela sul futuro di Osimhen è ancora ampiamente aperta.