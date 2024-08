“Sancho-Juve, pronto il jet per l’Italia”: l'indiscrezione dall'Inghilterra

Si è entrati nell'ultima settimana di calciomercato e la Juventus è concentrata per regalare a Thiago Motta gli ultimi tasselli per rinforzare la rosa. Jadon Sancho è sempre più uno dei principali obiettivi di questa coda di trattative, vista anche l'imminente cessione di Federico Chiesa al Barcellona . Per l'ala inglese i contatti vanno avanti ormai da tempo e si sono ulteriormente intesificati nelle ultime ore e, secondo quanto riportato da Manchester Evening News, l'operazione sarebbe in dirittura d'arrivo. Da quanto si apprende dalle colonne del quotidiano d'oltremanica, ci sarebbe un jet privato pronto a partire in direzione Torino, con le visite mediche che sarebbero già state fissate nei prossimi giorni.

Sancho-Juve, nodo ingaggio

Nonostante i discorsi tra Giuntoli e il Manchester United stiano andando avanti da un po', non si è ancora arrivati alla definizione di un vero e proprio accordo. Assodata la volontà del tecnico olandese Ten Hag di escludere dalla rosa il calciatore ex Borussia Dortmund, l'operazione per portarlo in bianconero si è incagliata nell'ingaggio del giocatore. L'attaccante percepisce circa 10 milioni netti tra fisso e bonus: troppi per la Juve che sta cercando di convincere il club inglese a contribuire all’ingaggio. Opzione, quest'ultima, che non convince i Red Devils soprattutto dopo l'apertura al prestito. Intanto anche il Chelsea è alla finestra...