Facundo Gonzalez, Giuntoli lavora anche alle uscite: il difensore verso l'Olanda

"Cosa sta cucinando Giuntoli". Questo è stato il commento più in voga in queste settimane di mercato per quanto riguarda la Juve. Lo 'chef' Cristiano ha lavorato incessantemente per regalare a Thiago Motta innesti importanti e a pochi giorni dalla chiusura (30 agosto a mezzanotte) non ha ancora finito perché c'è da limare i dettagli per completare l'opera. Di Gregorio, Cabal, Kalulu, Douglas Luiz, Khephren Thuram, Nico Gonzalez, Conceicao sono stati gli acquisti già ufficializzati dai bianconeri (alcuni hanno già giocato in queste prime due giornate). Poi c'è Koopemeiners che è pronto ad arrivare dall'Atalanta, ma non soltanto entrare perché il dirigente e uomo mercato ha lavorato tanto anche per le uscite: da Barrenechea a Iling nell'affare con l'Aston Villa a Soulé senza dimentica Miretti e quel Chiesa da piazzare (messo fuori dal progetto). Tra le altre cessione c'è anche quella imminente di Facundo Gonzalez.