Lukaku-Napoli, Danso-Roma e Iling ufficiale al Bologna: Serie A, le ultime di mercato

Si è entrati nell'ultima e decisiva settimana del calciomercato . Tante le società di Serie A che sono molto attive in queste ore per riuscire a completare le rispettive rose. La Juventus, regina indiscussa di questa sessione estiva, oltre all'ufficialità di Francisco Conceicao, ha piazzato finalmente il colpo Teun Koopmeiners . Dopo mesi di trattative con l'Atalanta si è riusciti a trovare la quadra, con il calciatore che sarà a Torino nel tardo pomeriggio di martedì 27 agosto e poi sosterrà presumibilmente il giorno dopo le visite mediche di rito. Ma il tempo a disposizione diminuisce sempre di più e i club italiani si stanno affrettando ad approfittare delle "offerte last minute".

Calciomercato Serie A: Napoli scatenato, non solo Lukaku

Tra tutte spicca sicuramente il Napoli, che è riuscito negli scorsi giorni a sbloccare la trattativa per Romelu Lukaku. Dopo l'accordo con il Chelsea per il trasferimento del belga a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita, si è molto vicini anche all'intesa con l'entourage del calciatore. Le distanze sui diritti d'immagine si stanno progressivamente accorciando, con il via libera definitivo che dovrebbe arrivare in giornata. Per l'apporodo in azzurro di Scott McTominay si attende solo l'ok del Manchester United, proprietario del cartellino del ragazzo. Si trasferirà nella squadra campana per circa 30,5 milioni di euro. Infine, per la corsia destra spunta il nome di Junior Dina Ebimbe dell'Eintracht Francoforte, ma l'operazione sembra essere complicata.