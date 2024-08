De Sciglio va all’Empoli gratis. Si complica Kostic alla Fiorentina

Avanti tutta. La Juventus sta procedendo in maniera splendida nell’opera di sfoltimento dell’organico, piazzando altrove tutti gli elementi che ormai non rientrano più nei piani del tecnico Thiago Motta. In tal senso vanno registrati dei passi avanti importanti per il passaggio di Mattia De Sciglio all’Empoli. La Juve lo libererà gratis, accollandosi una parte importante dello stipendio del terzino (1,5 milioni) sotto forma di incentivo all’esodo per aiutare i toscani a chiudere l’operazione. L’ex Milan ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in maglia azzurra e oggi si può arrivare al traguardo. Dopodiché De Sciglio firmerà con la società della famiglia Corsi un annuale con opzione di rinnovo.

Kostic-Fiorentina: il punto Si tinge invece di giallo il trasferimento alla Fiorentina di Filip Kostic. La giornata della chiusura doveva essere quella di domani, al rientro dell'agente Alessandro Lucci da Madrid, dove oggi completerà il passaggio di Juan Musso all’Atletico dall’Atalanta. Nella serata di ieri, però, ci sarebbe stata una frenata, anche se i motivi non sono chiari: da Firenze indicano nel serbo il “colpevole” in quanto l’ex Eintracht non sarebbe convinto di trasferirsi in viola. Dall’entourage del numero 11 filtra invece la disponibilità di Kostic ad andare a Firenze, a patto che il trasferimento fosse a titolo definitivo. Tradotto: bisogna chiudere il prestito con l’obbligo di riscatto. Con la Juve che punta ad incassare 6-7 milioni dalla vendita dell’esterno mancino.

Juve, gli altri in uscita Più complicato, invece, il ritorno a Firenze di Arthur Melo, per il quale la Juventus conta di giocarsi il jolly del mercato lungo in Turchia (chiude il 13 settembre) e Arabia Saudita (termina il 2 settembre). In quei campionati potrebbe celarsi la nuova squadra del regista brasiliano, sondato pure da Marsiglia, Fiorentina e un paio di club inglesi (Everton e Leicester) senza però troppa convinzione. Almeno per ora. Chi, invece, ha già fatto i bagagli è il giovane difensore centrale Alessandro Pio Riccio. Lo aspetta la Sampdoria che ha sorpassato al fotofinish la Reggiana. Il classe 2002 approderà in blucerchiato a titolo definitivo (prestito con obbligo di riscatto a condizioni semplici da raggiungere), legandosi alla Samp fino al 2028. Formula diffidente per Tarik Muharemovic per il quale si prospetta il prestito con diritto di riscatto al Sassuolo, che superato ieri la concorrenza del Genoa. I liguri erano in pole, ma la mancata partenza di un difensore ha indotto i liguri a frenare. Da un centrale all’altro: Facundo Gonzalez verso il Feyenoord. Il Monza ha chiesto alla Vecchia Signora il prestito del laterale mancino Jonas Rouhi: riflessioni in corso. A proposito di terzini sinistri: l’ex bianconero Alex Sandro riparte dal Flamengo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA