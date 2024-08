Hasa, si consuma un altro addio in casa Juve: la destinazione e la formula

Dopo la definizione della trattativa per Teun Koopmeiners con l'Atalanta, continuano ad essere ore calde per il mercato della Juventus. Il club bianconero, oltre all'obiettivo Jadon Sancho, si sta infatti concentrando sui calciatori in uscita. Tra questi c'è anche Luis Hasa, centrocampista classe 2004 che nell'ultima stagione si è messo in luce con la Next Gen e che ora potrebbe dire addio al club bianconero per via di alcune difficoltà legate al rinnovo di contratto, in scadenza nel 2025.