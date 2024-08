Lukaku e McTominay, Conte esulta. Osimhen saluta Napoli: l'offerta Chelsea

Napoli scatenato sul mercato prima della chiusura che avverrà venerdì 30 agosto a mezzanotte. Nei giorni scorsi De Laurentiis è riuscito a sbloccare la trattativa per Romelu Lukaku: dopo l'accordo con il Chelsea per il trasferimento del belga a titolo definitivo (si parla di 30 milioni di € + il 30% sulla futura rivendita), manca veramente poco per trovare l'intesa totale con l'entourage dell'ex punta di Inter e Roma, che dovrebbe sbarcare domani nella capitale. Per l'apporodo in azzurro di Scott McTominay è tutto fatto: da poco è arrivato anche l'ok definitivo del Manchester United, che ha autorizzato il ragazzo a fare le visite mediche con la sua nuova società. Per quanto riguarda le cifre si parla anche qui di 30 milioni di € + una clausola sulla rivendita. Infine, per la corsia destra gira il nome di Junior Dina Ebimbe dell'Eintracht Francoforte, ma l'operazione sembrerebbe essere complicata.