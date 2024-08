Koopmeiners, primo giorno di Juventus: visite mediche e bagno di folla atteso

TORINO - Ora è realtà! Teun Koopmeiners è pronto a sbarcare a Torino per indossare la maglia della Juventus. L'obiettivo di mercato dei bianconeri, corteggiato a lungo in questi mesi estivi dal ds Giuntoli, è finalmente vicino a iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Resta il passaggio delle visite mediche: l'olandese è atteso al J medical in mattinata intorno alle ore 11 e subito dopo ci sarà la tanto attesa firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora. I tifosi fremono e un bagno di folla è pronto ad accogliere l'ultimo colpo di mercato Juve.

Dopo settimane di trattative, dichiarazioni, avvicinamenti e allontanamenti si è finalmente risolto il rebus che ha tenuto banco per tutta la sessione di mercato con Thiago Motta che ora avrà il proprio scacchiere al completo con il centrocampista olandese. Un addio turbolento quello di Koopmeiners all'Atalanta con la frustrazione della famiglia Percassi anche e soprattutto per le scelte del giocatore che a suon di certificati medici ha forzato la mano per diventare un nuovo calciatore della Juventus.

Koopmeiners pronto per l'avventura Juve

Arrivato in Italia nel gennaio del 2021 dall'AZ, Koopmeiners si è ritagliato da subito un ruolo fondamentale nel centrocampo di Gasperini. Con l'Atalanta ha collezionato 97 presenze due anni e mezzo mettendo a segno 26 gol e 10 assist. Nell'ultima stagione il suo miglior rendimento con la totale leadership della trequarti della Dea e l'impronta sulla stagione che ha portato a Bergamo una storica Europa League.

Dopo aver saltato l'Europeo per infortunio, Koopmeiners è ora pronto a diventare un elemento fondamentale per la nuova Juventus di Thiago Motta che dopo l'ottimo inizio in campionato potrà ora contare su un altro grande talento.