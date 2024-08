Chiesa, sorpasso Liverpool: si tratta con la Juve, c'è l'ok del giocatore

Sembrava tutto fatto tra Chiesa e il Barcellona con il calciatore azzurro in procinto di sbarcare in blaugrana e invece nelle ultime ore si è fatto sotto anche il Liverpool. Il club inglese, allenato da Arne Slot, è pronto a fare un'offerta ufficiale alla Juventus, visto i tentennamenti degli spagnoli, alle prese con i soliti problemi finanziari. Quello che trapela è che l'offerta dei Reds dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di €, con un quadriennale proposto a Chiesa che avrebbe già dato la sua disponibilità a giocare in Premier League. Il gotha della dirigenza bianconera - Giuntoli, Pompilio e Stefanelli - sono stati pizzicati nella sera di martedi a cena con Fali Ramadani, il procuratore dell'attaccante: argomento a tavola proprio il futuro di Federico, oltre a quello di Hasa...