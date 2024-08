Sancho e Chiesa, destini incrociati: offerta Juve allo Utd, il Liverpool chiude per Fede

Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo giorni di colloqui con il Manchester United e l'entourage di Jadon Sancho , la Juventus ha presentato la prima offerta ufficiale ai Red Devils per l'esterno inglese classe 2000. Il club bianconero proporrà un trasferimento con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto . Per accettare questa soluzione, lo United chiede però una cifra alta. Cristiano Giuntoli resta comunque molto fiducioso per il buon esito della trattativa, vista anche la totale apertura di Sancho al progetto bianconero .

Chiesa-Liverpool, c'è l'accordo

Intanto sul fronte cessioni si sono chiuse le trattative per l'addio di Federico Chiesa. Sull'esterno italiano è scemato l'interesse del Barcellona, che ha riscontrato più di qualche problema nel tesseramento dei nuovi acquisti. Per questo nelle ultime ore è avanzato forte il Liverpool, con i Reds che hanno trovato l'accordo con il classe 1997 per un contratto di quattro anni. Successivamente anche il club bianconero e quello inglese hanno chiuso definitivamente l'affare: in totale l'intesa sarà vicina ai 13 milioni di euro più massimo altri 3 di bonus.

