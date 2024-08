Barrenechea, il Valencia lo chiede: un anno da titolare in Liga

Dopo il ritorno in Italia di Samuel Iling-Junior con il prestito al Bologna, l'Aston Villa non sembra essere rimasta colpita neanche da Enzo Barrenechea. Entrambi i calciatori si erano infatti trasferiti in Premier League nell'operazione che ha portato Douglas Luiz a vestire la maglia della Juventus solo pochi mesi fa. Anche per il centrocampista argentino, secondo quanto riportato da Relevo, sembra arrivato il momento dell'addio con una nuova esperienza in prestito dopo quella al Frosinone della scorsa stagione.

Aston Villa, non solo Iling: prestito anche per Barrenechea Secondo il portale spagnolo Relevo, il Valencia sarebbe ormai ad un passo dal trovare l'accordo con l'Aston Villa per il prestito secco annuale di Enzo Barrenechea. Un'operazione identica a quella che ha portato Samuel Iling-Junior a tornare in Serie A per vestire la maglia del Bologna. Una decisione arrivata dopo il pre-campionato in cui Unai Emery ha potuto valutare i due profili, decidendo di optare per un prestito che possa permettergli di giocare con maggiore continuità.

Aston Villa, i numeri dell'operazione per Iling e Barrenechea Il club inglese aveva definito a giugno il trasferimento di Douglas Luiz alla Juventus, arrivato in uno scambio che ha coinvolto proprio Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea. L'inglese era stato valutato 14 milioni di euro più tre di bonus. Il centrocampista argentino si è invece trasferito in Premier League per 8 milioni di euro più tre di bonus.

