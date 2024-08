Chiesa va a Liverpool: "Grazie Juve, felice per questa nuova avventura"

Federico Chiesa è pronto per la nuova avventura in Premier League. L'attaccante è in partenza verso Liverpool per firmare il contratto con i Reds. Ci ha tenuto a salutare i tifosi prima di prendere il volo privato da Caselle: “Pronto a cominciare questa nuova avventura, volevo salutare i tifosi bianconeri. Grazie per l’affetto e per questi anni, vi porterò nel cuore e grazie alla Juventus. Dispiace lasciare la Juve così? Dispiace ma sono veramente felice per questa nuova avventura. Sono davvero felice e non vediamo l’ora io e la mia famiglia”. Una giornata intesa per i supporters della Vecchia Signora, dopo la grande accoglienza per Koopmeiners.