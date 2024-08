De Sciglio, addio Juve ma resta in Serie A: ecco in quale squadra giocherà

Mattia De Sciglio è molto vicino a lasciare la Juventus direzione Empoli. Dopo l'acquisto di Koopmeiners, arrivato a Torino in mattinata per sostenere le visite mediche di rito al JMedical, Giuntoli è alle prese con i calciatori che sono ormai fuori dal progetto. Tra questi c'è anche il difensore per il quale è stato raggiunto un accordo con la squadra toscana e si attende solo l'ufficialità della conclusione dell'operazione. Il tecnico D'Aversa ha voluto fortemente il calciatore ex Milan per rinforzare ulteriormente il reparto difensivo. Ultimi dettagli da limare tra le due società che lavorano per chiudere la trattativa il prima possibile. Il giocatore lascia la Vecchia Signora dopo 7 anni, salvo una parentesi in prestito in Francia al Lione.