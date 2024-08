“Sancho alla Juve, la formula dell'accordo con lo United”: l'indiscrezione

La fumata bianca potrebbe essere finalmente arrivata: come riportato da RMC Sport, la Juventus e il Manchester United, dopo la prima offerta proposta nelle scorse ore, avrebbero raggiunto un accordo per Jadon Sancho. L'attaccante inglese, fuori dal progetto dei Red Devils e non convocato neanche nella scorsa giornata contro il Brighton, è pronto a rimettersi in gioco in una nuova avventura. L'affare si sarebbe concluso sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.