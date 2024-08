Alcaraz, ufficiale l'addio al Southampton: l'ex Juve riparte dal Flamengo

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Carlos Alcaraz è un nuovo calciatore del Flamengo. Il centrocampista offensivo argentino, accostato anche alla Lazio e reduce dal prestito alla Juventus, con cui ha collezionato dieci presenze in campionato e due in Coppa Italia, lascia definitivamente il Southampton - con cui aveva giocato in questa stagione per 9' nel debutto in Premier contro il Newcastle - e approda in Brasile. Il club inglese riceverà circa 18 milioni di euro, mentre il calciatore, dopo aver superato le visite mediche svolte in mattinata, ha firmato un contratto quinquennale.