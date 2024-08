Lukaku al Napoli, Osimhen verso l'Arabia. Milan-Roma, scambio e... scontro

Il calciomercato è ormai agli sgoccioli, eppure la campagna acquisti dei club di Serie A continua a regalare emozioni e colpi di scena. Ultimi giorni prima del gong per la fine della sessione: i contratti potranno essere depositati in lega fino alle 23.59 di venerdì 30 agosto. Prima della chiusura, però, potrebbero esserci ancora dei colpi in canna per le società italiane: quella di oggi altra giornata intensa in fase di trattative. Se la Juve continua a regalare colpi su colpo (dopo Koopmeiners si starebbe provando a stringere per Sancho), Napoli attivo in entrata e in uscita, ma non sono da meno Milan e Roma.

Napoli, ecco Lukaku! E Osimhen... L'acquisto tanto agognato da Antonio Conte è realtà. Il tecnico del Napoli vede arrivare Romelu Lukaku, suo pallino dai tempi dell'Inter. I due hanno vissuto insieme due stagioni in nerazzurro vincendo uno Scudetto, ora si ritrovano in azzurro. L'attaccante belga saluta definitivamente il Chelsea per 30 milioni di euro più 15 di bonus: quest'oggi è arrivato in Italia per le visite mediche, si attende soltanto l'ufficialità. Per un Lukaku che arriva (contratto triennale per lui), c'è un Victor Osimhen con le valigie ormai pronte.

La pista Premier resta in piedi, con il Chelsea che continua a trattare col calciatore. Ma in queste ultime ore è diventata viva anche la pista che porta all'Arabia: l'Al-Ahli avrebbe infatti proposto al Napoli circa 65 milioni per arrivare al nigeriano, ma la richiesta dei partenopei sarebbe ferma a 80. La proposta messa sul piatto a Osimhen sarebbe invece di un quadriennale da 30 milioni l'anno. Nel frattempo alcuni emissari del club arabo sarebbero in viaggio verso l'Italia per provare a chiudere l'accordo. Intanto, in entrata, altro regalo per Conte: è fatta per Scott McTominay dal Manchester United, anche qui per circa 30 milioni di euro. Il calciatore è in procinto di arrivare in Campania.

Milan-Roma, scambio e scontro Napoli attivo, ma lo sono anche Milan e Roma. I due club sono impegnati nell'imbastire uno scambio il cui stato sarebbe già piuttosto avanzato. I rossoneri sarebbero pronti a girare ai giallorossi Alexis Saelemaekers più un conguaglio di 8-10 milioni per avere in cambio Tammy Abraham. In realtà le due società, intente a chiudere questa operazione, sarebbero in "lotta" per un giocatore che piace a tutt'e due. Si tratta di Emmanuel Kouadio Koné, centrocampista classe 2001 del Borussia Moenchengladbach. Una sfida serrata, con entrambi i club che sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 15 milioni per lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA