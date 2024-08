Muharemovic saluta la Juve, ufficiale al Sassuolo: i dettagli dell'affare

Nuova esperienza per Tarik Muharemovic. Il difensore della Juventus Next Gen lascia i bianconeri andando a provare una nuova esperienza per accrescere il suo bagaglio di esperienza. Il centrale classe 2003 saluta la squadra di Paolo Montero e si accasa al Sassuolo, giocando così per la prima volta nel campionato di Serie B. Muharemovic è dunque un calciatore neroverde, con il club emiliano che lo acquista attraverso "la formula del prestito con opzione e obbligo di acquisto", come riportato nel comunicato del Sassuolo.

Muharemovic dalla Juve Next Gen al Sassuolo Questa la nota con cui la Juve, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato la partenza di Muharemovic: "Una nuova avventura per Tarik Muharemovic: è ufficiale, infatti, il passaggio in prestito fino al 30 giugno 2025 al Sassuolo del difensore classe 2003. Arrivato a Torino dall’Austria nell’estate del 2021, Muharemovic si è messo in mostra prima in Under 19 e successivamente con la maglia della Juventus Next Gen che ha indossato in 57 occasioni mettendo a segno anche 2 reti".

E ancora: "Una maturazione costante quella di Tarik che gli ha permesso di entrare nella lista dei convocati della Prima Squadra per la gara di Coppa Italia dello scorso 4 gennaio e di trovare l’esordio con la nazionale maggiore della Bosnia ed Erzegovina nell’amichevole contro l’Inghilterra di inizio giugno. Ora ad attenderlo c’è l’esperienza in Serie B con la maglia del Sassuolo: in bocca al lupo Tarik!".

