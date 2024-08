Sancho-Juve, a che punto siamo: Giuntoli non ha finito di stupire

La Juve monitora il Chelsea

Il rinnovato scenario, insomma, ha liberato almeno parzialmente le mani di Giuntoli, che infatti ieri ha ritoccato la proposta in favore dello United. Come? Alzando l’offerta per il prestito oneroso del talento inglese, non potendo accontentare i Red Devils riguardo l’obbligo di riscatto: così facendo, infatti, il dt bianconero agli occhi degli omologhi d’Oltremanica ha aumentato le garanzie circa un successivo riscatto, anche a fronte di un semplice diritto senza condizioni. Le parti si sono sentite in call, hanno avanzato proposte e ascoltato le rispettive deduzioni: si lavora in bilico su un filo sottile e altrettanto si farà nella giornata odierna. Con una seconda variabile sul tavolo, non di poco conto: l’ingaggio di Sancho, che tocca i 9 milioni netti a stagione. Anche in questo caso occorre trovare un compromesso, un punto di caduta che soddisfi – o almeno non scontenti – entrambe le parti: la Juventus garantirebbe la copertura di poco meno della metà dello stipendio, il Manchester pretende uno sforzo in più.