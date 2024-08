Walukiewicz e Maripan, doppio colpo Torino: ecco i rinforzi per Vanoli

Il Torino piazza un doppio acquisto in difesa, arrivano Guillermo Maripan e Sebastian Walukiewicz : i due giocatori si stanno sottoponendo alle visite mediche di rito all'Istituto di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino. Due rinforzi per il tecnico Vanoli che dopo aver collezionato 4 punti nelle prime due di campionato, grazie al pari a San Siro con il Milan e la vittoria interna contro l'Atalanta, ora potrà contare su due nuovi elementi che andranno a rinforzare la retroguardia granata.

Torino, ecco Maripan e Walukiewicz

Il cileno, classe 1994, arriva dal Monaco con un bagaglio di 123 presenze in Ligue e 11 gol segnati. Un obiettivo di mercato di Vagnati che è riuscito finalmente a portarlo a Torino. Il ventiquattrenne polacco cambia invece casacca restando nel massimo campionato italiano dopo le esperienze al Cagliari e l'ultima all'Empoli. Ora il club di via Viotti proverà a completare le pratiche burocratiche per consegnarli al tecnico Vanoli in tempo per la trasferta di Venezia, fissata per domani pomeriggio alle 18.30.

